Besten Seminararbeiten des SKG ausgezeichent

Anfang Juni wurden in den Räumen der Raiffeisenbank Schwaben Mitte in Krumbach im feierlichen Rahmen die besten Seminararbeiten des Simpert-Kraemer-Gymnasiums (SKG) ausgezeichnet. Musikalisch eröffnet wurde der Abend von Konstantin Saloustros mit „Little Wing“, gefolgt von Grußworten durch Sabine Turek und Schulleiter Norbert Rehfuß. Für die musikalische Umrahmung sorgte das Kammerorchester des SKG unter der Leitung von Peter Kovac.

Fünf Schülerinnen und Schüler präsentierten Themen aus unterschiedlichsten Fachbereichen: Pia Burkhard analysierte in ihrer englischsprachigen Arbeit „Black Womanhood in 20th-Century Britain“ den Roman „Girl, Woman, Other“ von Bernardine Evaristo und beleuchtete gesellschaftliche Erfahrungen Schwarzer Frauen. Luca Lübeck untersuchte in „Das Wormser Konkordat“ die historische Bedeutung des Konkordats als möglichen Vorläufer der Trennung von Kirche und Staat. Katrina Stählin zeichnete in „Die Geschichte des Kletterns“ die Entwicklung des Alpinismus nach und reflektierte über Sicherheit, Faszination und Umweltaspekte. Eileen Waigel verglich in ihrer musikalischen Arbeit Debussys „Clair de Lune“ mit Tokio Myers’ „Bloodstream“ und ergänzte dies durch eine eigene Choreografie. Jakob Watson erklärte in „Grundlagen der GPS-Technologie“ die technischen Hintergründe moderner Navigationssysteme und deren Zukunftsperspektiven.

Die Auszeichnungen überreichten Sabine Turek und Norbert Rehfuß. Jede prämierte Arbeit wurde mit 200 Euro Preisgeld belohnt. Bei einem anschließenden Empfang mit Häppchen und Getränken klang der gelungene Abend gesellig aus. Der SKG Award bleibt auch in seiner 17. Auflage ein Höhepunkt im Schuljahr. (AZ)