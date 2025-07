Auto auf Parkplatz in Thannhausen beschädigt

In Thannhausen ist im Zeitraum Freitag, 19.45 Uhr und Samstag, 10.30 Uhr ein geparktes Auto beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei stellte ein Pkw-Fahrer sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Edmund-Zimmermann-Straße ab. In diesem Zeitraum wurde das Auto, vermutlich durch ein anderes Fahrzeug hinten links beschädigt. Zeugen, welche Hinweise zum Täter oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der PI Krumbach, zu melden. Telefon: 08282/9050. (AZ)

