Auto überschlägt sich in Krumbach: 34-jährige Fahrerin wird von der Feuerwehr befreit

Am Montagnachmittag hat sich in der Babenhauser Straße in Krumbach ein Auto überschlagen: Eine 34-jährige Autofahrerin war laut Polizeibericht gegen 15 Uhr stadtauswärts unterwegs, als sie auf Höhe des Westfriedhofs auf ein am Fahrbahnrand geparktes Auto auffuhr. Das ordnungsgemäß geparkte Fahrzeug gehörte einer 77-jährigen Frau, die sich zum Unfallzeitpunkt nicht im Wagen befand.

Die Fahrerin versuchte noch, nach links auszuweichen, verlor dabei jedoch die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Freiwillige Feuerwehr Krumbach war mit zehn Einsatzkräften vor Ort und befreite die Frau aus dem Auto. Sie wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf rund 16.000 Euro. (AZ)