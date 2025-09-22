Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Autofahrer fährt in Krumbach gegen Hauswand und flüchtet 

Krumbach

Autofahrer fährt in Krumbach gegen Hauswand und flüchtet 

Am Sonntagabend kommt in Krumbach ein Autofahrer von der Straße ab und kollidiert mit einem Haus. Anschließend flüchtet er, weshalb die Polizei Zeugen sucht.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei bittet um Hinweise zu den Hintergründen eines Unfalls in Krumbach.
    Die Polizei bittet um Hinweise zu den Hintergründen eines Unfalls in Krumbach. Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

    Ein Pkw ist am Sonntag gegen 22 Uhr in Krumbach im Bereich Marktplatz 10 von der Fahrbahn abgekommen und mit dem dortigen Haus kollidiert. Hierbei wurde hauptsächlich ein Fallrohr beschädigt, wie die Polizei mitteilt. Anschließend entfernte sich der Fahrer mit seinem Pkw, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen. Das Geschehen wurde von einem Zeugen beobachtet, welcher die Polizei informierte. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden