Autofahrer fährt in Krumbach gegen Hauswand und flüchtet 

Ein Pkw ist am Sonntag gegen 22 Uhr in Krumbach im Bereich Marktplatz 10 von der Fahrbahn abgekommen und mit dem dortigen Haus kollidiert. Hierbei wurde hauptsächlich ein Fallrohr beschädigt, wie die Polizei mitteilt. Anschließend entfernte sich der Fahrer mit seinem Pkw, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen. Das Geschehen wurde von einem Zeugen beobachtet, welcher die Polizei informierte. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)

86381 Krumbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hauswand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis