Autofahrer gerät in Niederraunau von Straße ab und fährt in Wiese

Krumbach

Autofahrer fährt in Niederraunau in Wiese

Eine Person wurde verletzt, als am Sonntagmorgen ein Autofahrer in Niederraunau die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.
    • |
    • |
    • |
    Zu einem Unfall nach Niederraunau wurde die Polizei am Sonntagmorgen gerufen. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Am Sonntag hat sich gegen 8.45 Uhr auf der B16 am südlichen Ortsausgang vom Krumbacher Stadtteil Niederraunau ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von rund 5300 Euro ereignet. Wie die Polizei berichtet, fuhr zur Unfallzeit ein 36-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw auf der B16 von Niederraunau in Richtung Aletshausen. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kam erst in einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Die 35-jährige Beifahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Niederraunau war für Absperrmaßnahmen im Einsatz. (AZ)

