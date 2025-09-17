Autofahrer übersieht 19-jährigen Kraftradfahrer in Krumbach

Icon Menü
Krumbach

Am Dienstag prallt ein Autofahrer gegen einen jungen Motorradfahrer. Dieser wird leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
    Der 19-Jährige wird leicht verletzt. Wie hoch der Schaden an den Fahrzeugen ist, teilt die Polizei Krumbach nicht mit.
    Der 19-Jährige wird leicht verletzt. Wie hoch der Schaden an den Fahrzeugen ist, teilt die Polizei Krumbach nicht mit. Foto: David Young, dpa (Symbolbild)

    Ein Autofahrer hat einen 19-jährigen Motorradfahrer in Krumbach angefahren. Laut Polizeibericht fuhr der 56-jährige Autofahrer am Dienstag gegen 9.15 Uhr auf dem Ligusterweg in westlicher Richtung zur Einmündung in die Talstraße. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Kraftradfahrer, welcher auf der Talstraße in nördlicher Richtung fuhr.

    Der Motorradfahrer in Krumbach hatte Vorfahrt

    Der Autofahrer prallte mit seiner linken Fahrzeugfront gegen das Motorrad, woraufhin der 19-jährige Kraftradfahrer stürzte. Der junge Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. (AZ)

