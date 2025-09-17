Autofahrer übersieht 19-jährigen Kraftradfahrer in Krumbach

Ein Autofahrer hat einen 19-jährigen Motorradfahrer in Krumbach angefahren. Laut Polizeibericht fuhr der 56-jährige Autofahrer am Dienstag gegen 9.15 Uhr auf dem Ligusterweg in westlicher Richtung zur Einmündung in die Talstraße. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Kraftradfahrer, welcher auf der Talstraße in nördlicher Richtung fuhr.

Der Motorradfahrer in Krumbach hatte Vorfahrt

Der Autofahrer prallte mit seiner linken Fahrzeugfront gegen das Motorrad, woraufhin der 19-jährige Kraftradfahrer stürzte. Der junge Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. (AZ)