Autofahrer wird bei Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und stirbt später im Krankenhaus

Zwischen Nattenhausen und Seifertshofen ist es am Samstag gekommen. Am frühen Nachmittag kam ein PKW-Fahrer alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Mann bei Unfall zwischen Nattenhausen und Seifertshofen eingeklemmt

Der Mann wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehren aus Krumbach, Nattenhausen, Deisenhausen und Seifertshofen waren mit circa 50 Einsatzkräften vor Ort, befreiten den Verletzten mit schwerem Gerät und sicherten die Unfallstelle ab. Das BRK war mit zwei Rettungswagen und Notarzt im Einsatz.

Ein ebenfalls alarmierter Hubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik. Die Polizei Krumbach hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache übernommen.

Wie am Samstagabend bekannt wurde, hat der Mann seine Verletzungen nicht überlebt. Laut Deutscher Presse-Agentur starb der 56-Jährige im Krankenhaus.