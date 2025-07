Autofahrerin übersieht 17-jährige Fußgängerin an Ampel

In Krumbach hat es am Mittwoch einen leichten Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Fußgängerin gegeben. Laut Polizeibericht wollte eine 45-jährige Autofahrerin gegen 12.30 Uhr von der Lichtensteinstraße nach links in die Bahnhofstraße einbiegen.

17-jährige Fußgängerin in Krumbach von Auto angefahren

Hierbei übersah sie eine 17-jährige Fußgängerin, welche an der dortigen Fußgängerampel die Bahnhofstraße überqueren wollte. Die Fußgängerin wurde vom Auto leicht berührt. Die 17-Jährige zog sich dabei laut Polizei geringe Verletzungen zu. (AZ)