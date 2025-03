Autospiegel klatschen im Begegnungsverkehr zusammen

Am Dienstag, gegen 17.10 Uhr, ereignete sich auf der Staatsstraße 2023 ein Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei war ein 23-jähriger Fahrer eines Personenkraftwagens von Edelstetten in Richtung Thannhausen unterwegs und geriet aus unbekannter Ursache zu weit nach links mit seinem Fahrzeug. Dabei touchierte sein linker Außenspiegel den Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro. (AZ)

