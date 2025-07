Autotür bringt E-Scooter-Fahrer in Krumbach zu Fall

Ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Donnerstag in Krumbach gestürzt, weil ihn ein Autofahrer übersehen und die Fahrertür geöffnet hat. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 16.50 Uhr im Atternweg. Zur Unfallzeit parkte ein 37-Jähriger seinen Pkw vor einem Anwesen und wollte gerade aussteigen. Der 37-Jährige öffnete die Fahrertüre und übersah dabei einen von hinten mit seinem E-Scooter heranfahrenden 13-Jährigen. Dieser fuhr gegen die geöffnete Pkw-Tür und kam zu Sturz. Der 13-Jährige musste leicht verletzt zur Behandlung in eine Klinik verbracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro. (AZ)

