Auto kracht in Krumbach gegen Wohnhaus

Gekracht hat es am Montag um 14 Uhr in der Augsburger Straße in Krumbach. Bei einem Verkehrsunfall ist ein Gesamtschaden von rund 24.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei war ein 46-Jähriger mit seinem Wagen auf der Augsburger Straße stadteinwärts unterwegs. Aus Unachtsamkeit, so die Polizei, kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Gartenzaun und prallte gegen das dortige Wohnhaus, welches stark beschädigt wurde. Am Auto entstand Totalschaden und es musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (AZ)

