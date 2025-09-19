Sieben Wochen Sperrung: Die nächste Großbaustelle auf der B300 steht an

Erst wenige Tage ist die Krumbacher Bahnhofstraße nach wochenlangen Bauarbeiten wieder für den Verkehr freigegeben, da steht schon die nächste große Straßenbaustelle in der Stadt in den Startlöchern. Auch diese war bereits angekündigt worden und soll nun starten: Ab Montag, 29. September, werden auf der B 300 im Bereich des Krumbads eine Linksabbiegespur und eine beleuchtete Querungshilfe errichtet, wie das Staatliche Bauamt in einer Pressemitteilung schreibt. Zudem werden die Bushaltestellen dort beidseitig neu und barrierefrei angelegt. Im Zuge der notwendigen Vollsperrung wird dann auch die Bundesstraße zwischen Edenhausen und Ursberg auf rund fünf Kilometern saniert. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich sieben Wochen bis zum Ende der Herbstferien am 8. November.

Doch es wird sich noch mehr tun: Neben den oben geschilderten Arbeiten werden die Bushaltestellen bei Edenhausen ebenfalls auf den Gehsteigbereichen mit barrierefreien Bordsteinen, sogenannten Kasseler Sonderborden, und taktilen Leitelementen ausgestattet, berichtet das Staatliche Bauamt. An diesen können sich sehbeeinträchtigte Menschen orientieren. Im Rahmen der Baumaßnahme werden außerdem geschädigte Teilbereiche des neben der Bundesstraße verlaufenden Geh- und Radwegs saniert. Darüber hinaus werden zwei Brückenbauwerke ertüchtigt. In den Herbstferien wird der Asphaltbelag der B 300 zwischen der Einmündung der Hauptstraße in Oberrohr und der Einmündung der Thannhausener Straße in Ursberg erneuert.

B300-Bauarbeiten: Hier wird der Verkehr bei Krumbach umgeleitet

Die Umleitung beginnt bereits auf Höhe der Umfahrung bei Thannhausen und führt über die Staatsstraße St 2023 (Edelstetter Straße) nach Edelstetten, Langenhaslach und Neuburg an der Kammel, weiter über die St 2024 bis nach Krumbach und umgekehrt.

Der Fuß- und Radverkehr kann den Baustellenbereich auf dem Geh- und Radweg passieren. Wo der Radweg im Zuge des Bauverlaufs in Teilstücken kurzzeitig gesperrt werden muss, können die Radfahrer in diesen Bereichen auf die gesperrte Bundesstraße ausweichen. Die Maßnahme sowie die Umleitungsstrecke wurden mit den betroffenen Kommunen, der Polizei und der Verkehrsbehörde abgestimmt.

Das Krumbad bleibt von Krumbach aus erreichbar

Das Krumbad bleibt von Krumbach kommend durchgehend erreichbar. Die Buslinie 600 sowie der Schulbusverkehr werden nach Angaben des Bauamtes mit Ausnahme von voraussichtlich eineinhalb Wochen (KW 43 und KW 44) wie gewohnt verkehren. In diesen eineinhalb Wochen entfällt die Bushaltestelle am Krumbad. Die Bushaltestelle am Kreisverkehr Munding wird an die B 16 Höhe Hohlstraße verlegt, da der Bus über Attenhausen ausweicht.

Während der kompletten Bauzeit entfallen die Wanderparkplätze östlich des Krumbads. Wanderer werden gebeten, auf andere Parkplätze auszuweichen. Der Parkraum am Krumbad steht laut Pressemitteilung ausschließlich den Mitarbeitern und Besuchern des Krumbads zur Verfügung. (AZ)