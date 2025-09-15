Pünktlich zum Schulstart ist die Krumbacher Bahnhofstraße wieder komplett befahrbar

Nach Wochen voller Einschränkungen für Anwohner, Gewerbetreibende, Autofahrer und Fußgänger gibt es gute Nachrichten: Die Sanierungsarbeiten an der Bahnhofstraße (B300) in Krumbach sind auf der Zielgeraden. Am späten Montagabend, 15. September, soll der Straßenabschnitt vor dem Ärztehaus sowie der Bahnübergang wieder für den Verkehr freigegeben werden – pünktlich zum Start des neuen Schuljahres am Dienstag. Henrik Vosdellen vom Staatlichen Bauamt Krumbach erklärt: „Die Verkehrssicherung beginnt am späten Nachmittag mit dem Rückbau der Absperrungen. Zwischen 22 und 23 Uhr soll die Straße wieder befahrbar sein, auch der Bahnübergang wird für den Verkehr freigegeben.“

Baustelle an B300 große Belastung für die Krumbacher Innenstadt

Seit Ende Juli war die Bahnhofstraße im Bereich zwischen Nattenhauser Straße und Ulmer Straße mehrfach voll gesperrt. Der Verkehr wurde teilweise großräumig umgeleitet, auch der Busbahnhof wurde in die Verkehrsführung einbezogen. Die Maßnahmen waren notwendig, um marode Asphalt- und Bordsteinbereiche zu erneuern sowie Leitungen im Untergrund zu sanieren. Für viele Geschäfte bedeuteten die Bauarbeiten Einbußen, auch Anwohner und Pendler litten unter den Einschränkungen.

Verzögerung bei Querungshilfe – Gehwegarbeiten folgen

Nicht alle Arbeiten sind mit der Freigabe am Montagabend abgeschlossen. Die barrierefreie Querungshilfe vor dem Ärztehaus wird aufgrund von Lieferengpässen bei sogenannten taktilen Leitelementen und Betonformsteinen erst einen Tag danach im laufenden Betrieb fertiggestellt. Zudem werden in den kommenden drei bis vier Wochen noch die Gehwege entlang der Bahnhofstraße abschnittsweise saniert. „Es handelt sich um eine Wanderbaustelle mit lokalen Absperrungen“, so Vosdellen. Die beauftragte Baufirma werde vermutlich an einer Straßenseite beginnen und sich dann von Norden nach Süden vorarbeiten.

Icon vergrößern An der Querungshilfe wurde am Montagnachmittag noch gearbeitet. Sie wird erst im Laufe der Woche komplett sein. Foto: Oliver Wolff Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen An der Querungshilfe wurde am Montagnachmittag noch gearbeitet. Sie wird erst im Laufe der Woche komplett sein. Foto: Oliver Wolff

In den Herbstferien soll außerdem der Busbahnhof eine neue Asphaltdecke bekommen. Diese Arbeiten können erst erledigt werden, wenn keine Schulkinder unterwegs sind. Dann soll auch der Bahnübergang erneut kurzzeitig für den Autoverkehr gesperrt werden. Auch in dieser letzten Bauphase bleibt die Erreichbarkeit des Ärztehauses und der Apotheke sowie der direkten Anlieger, Gewerbetreibenden und Geschäfte gewährleistet.



Der Baustellenmarathon ist noch nicht vorbei: Ab dem 28. September wird die B300 wird im Bereich des Krumbads für etwa sieben Wochen saniert. Dort soll eine neue Linksabbiegespur entstehen – samt Neubau von Bushaltestellen und einer beleuchteten Querungshilfe. Zeitgleich wird bei Edenhausen die Fahrbahndecke der Bundesstraße erneuert.