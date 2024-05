13.000 Euro Blechschaden bei Unfall in Balzhausen

Heftig gekracht hat es am Montagnachmittag auf der Hauptstraße in Balzhausen. Ein Pkw stieß dort mit einem Laster zusammen.

Am Montag ist es gegen 15 Uhr auf der Hauptstraße in Balzhausen zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro gekommen. Wie die Polizei berichtet, war eine 39-Jährige auf der Hauptstraße in Richtung Norden nach Thannhausen unterwegs. Die Fahrerin kam mit ihrem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahn und fuhr dort halbseitig auf dem Gehweg und der Gegenspur weiter. Ein entgegenkommender 52-jähriger Lkw-Fahrer bemerkte den entgegenkommenden Pkw der 39-Jährigen frühzeitig und konnte rechtzeitig abbremsen, sodass dieser bereits fast stillstand, als das langsam fahrende Auto mit dem Lkw zusammenstieß. Verletzt wurde Polizeiangaben zufolge niemand. (AZ)