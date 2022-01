Balzhausen

vor 30 Min.

40.000 Lampen leuchten im Balzhausener Weihnachtshaus

Plus Josef Glogger und seine Frau Erika haben ihr Haus in Balzhausen mit 40.000 Lämpchen ausgestattet und machen es zu einem weihnachtlichen Spektakel. Sie sammeln für einen guten Zweck.

Von Alois Thoma

"Jedes Jahr noch schöner", "So etwas erlebt man nicht alle Tage", "Traumhaft schön" - das sind Komplimente, die Josef Glogger momentan jeden Tag zu hören bekommt. Es sind Worte der Bewunderung, die sich der 66-Jährige und seine Frau Erika redlich verdient haben, denn auch heuer bieten sie seit dem ersten Advent wieder eine weihnachtliche Szenerie, die seinesgleichen sucht. Knapp 40.000 Lämpchen leuchten an ihrem Haus und in ihrem 250 Quadratmeter großen Garten in der Lehenstraße 11 in Balzhausen und sorgen für Weihnachtsstimmung.

