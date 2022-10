68-jährige Balzhauserin zeigt versuchten Betrug an

Mit "Hallo Mama" beginnt die Nachricht, die die Frau von ihrem angeblichen Sohn bekommt. Weil sie richtig reagiert, hat der Betrüger keinen Erfolg.

Ein Unbekannter hat über einen Messengerdienst versucht, Geld von einer 68-Jährigen aus Balzhausen zu bekommen. In einer Nachricht, in der er die Frau als Mutter anspricht, schrieb er, er habe ein neues Handy. In einer zweiten Nachricht schrieb er, sein Online-Banking würde nicht funktionieren, und bat die Frau, eine Überweisung zu tätigen, und teilte die Kontonummer mit. Weil die Frau Betrug witterte, ging sie zur Polizei und erstattete Anzeige. Die Polizeiinspektion Krumbach rät bei der Mitteilung von neuen Erreichbarkeiten grundsätzlich zur Skepsis. (AZ)