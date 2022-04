Balzhausen

vor 31 Min.

91-Jähriger zündet in Balzhausen seine Hecke an

Ein 91-Jähriger in Balzhausen will Unkraut mit seinem Gasbrenner entfernen und zündet dabei versehentlich seine Hecke an. Die Freiwillige Feuerwehr ist zur Stelle.

Ein Mann wollte am Samstag Unkraut an seiner Hecke mit einem Gasbrenner entfernen und hat dabei die Hecke in Brand gesetzt. Der 91-Jährige erwischte beim Versuch, das Unkraut zu entfernen, einen Busch, der sofort Feuer fing. Das Feuer breitete sich laut Polizei daraufhin auf ungefähr sechs Meter aus. Bei Unkrautvernichtung Hecke in Brand gesteckt Die Freiwillige Feuerwehr Balzhausen konnte die brennende Hecke löschen. Durch die entstandene Hitze wurden eine Außenfassade einer Scheune sowie eine dort befindliche Lampe beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 1000 Euro. (AZ)

Themen folgen