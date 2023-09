Balzhausen

06:00 Uhr

Auch nach 150 Jahren ist die Feuerwehr Balzhausen hervorragend gerüstet

Plus 150 Jahre alt ist die Freiwillige Feuerwehr in Balzhausen geworden. Dies wurde am Wochenende gebührend gefeiert. Auch Mitglieder wurden geehrt.

Von Josef Jäger

Ohne die Freiwilligen Feuerwehren geht in Deutschland nichts! Dazu zählt auch die Freiwillige Feuerwehr Balzhausen, die ihr 150-jähriges Jubiläum feiern konnte: Im Mittelpunkt aller Redner bei der Feier standen Dank, Anerkennung, Wertschätzung und die besondere Bedeutung der ehrenamtlichen Feuerwehrleute.

Kommandant Peter Rehm und Felix Müller führen 55 aktive Feuerwehrleute

Unter dem Vorsitz von Felix Müller und Kommandant Peter Rehm (seit 2003) sorgen weitere 55 aktive Männer und Frauen und fünf Feuerwehranwärter sowie 150 fördernde Mitglieder für eine tragende Rolle in der Gemeinde. In einem „tollen Festgottesdienst“, so dankte Rehm Pfarrer Florian Bach, wurden Gemeinschaftsgeist, Miteinander, Dank und das Vertrauen, begleitet von Gottes Hilfe, in den Vordergrund der Predigt gestellt. Natürlich gratulierte und dankte Bürgermeister Daniel Mayer namens des Gemeindesrates und zollte Anerkennung für die Leistung zur öffentlichen Sicherheit.

