Autofahrer fährt bei Ausweichmanöver gegen Leitpfosten

Auf der Staatsstraße 2025 südlich von Balzhausen ist am Mittwoch gegen 16.10 Uhr ein Autofahrer gegen einen Leitpfosten gefahren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 28-Jährige mit ihrem Auto in Richtung Mindelheim hinter einem Traktor her. In einer langgezogenen Rechtskurve setzte sie zum Überholen des Traktors an und übersah dabei ein entgegenkommendes Auto eines 30-Jährigen.

