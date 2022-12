Balzhausen: Gebühren für Abwasser und Wasser steigen

Plus Die Erhöhung der Gebühren für Wasser und Abwasser in Balzhausen liegt zwischen einem und 77 Cent. Warum der Gemeinderat die Preissteigerung beschlossen hat.

Bürgermeister Daniel Mayer berichtete bei der jüngsten Sitzung des Balzhauser Gemeinderates auch über neue Gebühren bei der Trinkwasser-Versorgung und Abwasser-Beseitigung der Gemeinde für die Jahre 2023 bis 2026. Die meisten Erhöhungen fielen moderat aus, lediglich bei der Schmutzwasser-Einleite-Gebühr gibt es eine Steigerung um 77 Cent pro Kubikmeter auf 3,17 Euro.