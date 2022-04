Balzhausen hat ein solides Finanzpolster

Plus Rund 70 Bürgerinnen und Bürger lassen sich von Bürgermeister Daniel Mayer informieren. Welche Vorhaben für Balzhausen aktuell wichtig sind.

Seit Jahren schreibt die Gemeinde Balzhausen trotz enormer Investitionen und Ausgaben in ihren Haushalten eine schwarze Null. Man musste zur Finanzierung der vielfältigen Maßnahmen auch keinen Kredit aufnehmen. Ende 2020 konnten dem Vermögenshaushalt statt der geplanten null Euro, dank der florierenden Wirtschaft rund 1,06 Millionen Euro zugeführt werden. 2021 waren dies knapp 985.000 Euro. Die Rücklagen betrugen Ende 2020 gut 2,4 Millionen und stiegen bis Ende 2021 auf 3,1 Millionen Euro. Dies waren wichtige Kernsätze von Daniel Mayer bei der Bürgerversammlung für die letzten beiden Jahre.