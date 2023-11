Balzhausen

Balzhausen präsentiert sich gut gerüstet für die Zukunft

Plus Die Gemeinde Balzhausen legt den Fokus auf die Pflichtaufgaben. Der geringere Zuschuss für die Kita sorgt noch immer für Enttäuschung.

Von Josef Jäger Artikel anhören Shape

Aufmerksam verfolgten knapp 100 Bürgerinnen und Bürger das Informationsangebot der Gemeinde Balzhausen im Adler-Saal. Nach seiner fast zehnjährigen Tätigkeit als Bürgermeister, vermittelte Daniel Mayer in seinem Vortrag, dass Balzhausen, trotz künftiger eingeschränkter Finanzmittel, für die Zukunft gut gerüstet sei. In nicht einmal 90 Minuten erfuhren die Besucher alle relevanten Themen der Gemeinde und, wie das Gemeindeoberhaupt betonte, wolle er offensiv informieren und vor allem die Entscheidungen des Gemeinderates transparent machen.

Nach dem umfangreichen Bericht des Bürgermeisters bot sich den Anwesenden ausreichend Gelegenheit für den Austausch mit Mayer: In den wenigen Wortmeldungen waren Verkehrssicherheit, die Entstehung von Personalkosten, das Neubaugebiet (an wen werden Bauplätze vergeben), die Themen aus dem Besucherkreis. Mayer erläuterte: "Wir stellen uns den Herausforderungen und unser Fokus liegt vor allem auf den Pflichtaufgaben". Wie Mayer berichtet, werden sämtliche Verwaltungsarbeiten und Kassengeschäfte von der Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen wahrgenommen. Die Gemeinde Balzhausen hat hierzu für 2023 einen Verwaltungskostenanteil in Höhe von 241.154 Euro zu tragen: Dies entspricht bei einer für die Berechnung maßgebenden Zahl von 1.185 Einwohnern einen Betrag von 203,51 Euro pro Kopf.

