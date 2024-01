Balzhauser Rat stellt wichtige Weichen für das Jahr 2024

Welche Themen in der ersten Sitzung des Balzhauser Gemeinderats im Jahr 2024 wichtig waren. Eine bedeutende Rolle spielte die Rechnungsprüfung.

Die Kita-Personalausstattung, die finanzielle Entwicklung der Gemeinde und die Wasserversorgung: Dies waren wichtige Themen der jüngsten Balzhauser Gemeinderatssitzung.

Die Örtliche Rechnungsprüfung 2022 – Feststellung der Jahresrechnung 2022, Satzungsänderung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung und die Personalplanungen für die Kindertageseinrichtung „Maria Immaculata“ waren die zentralen Tagesordnungspunkte in der ersten Sitzung des Jahres des Gemeinderates Balzhausen.

Die Örtliche Rechnungsprüfung (beziehungsweise Prüfung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen) ist von jeder Kommune jedes Jahr kommunalintern in eigener Verantwortung durchzuführen. Ebenso sind auch in der Regel die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen des Sondervermögens zu prüfen. So geschehen in Balzhausen durch die Gemeinderätin und Rechnungsprüfungsausschussvorsitzende Michaela Leinweber, die mit ihrem Team von Gemeinderäten und Verwaltung die Prüfungen vornahm.

Die Entlastung wird ohne Gegenstimme vollzogen

Nach ihrem ausführlichen Bericht wurde der Beschlussvorschlag, dass die über- und außerplanmäßigen Ausgaben der Gemeinde im Verwaltungshaushalt 2022 in Höhe von 64.129 Euro genehmigt wurden – ebenso die über- und außerplanmäßigen Ausgaben im Vermögenshaushalt in Höhe von 59.329 Euro. Für Bürgermeister Daniel Mayer sind diese niedrigen Summen kein „Beinbruch“ für die Gemeinde. Zweite Bürgermeisterin Monika Ritter beantragte im Gremium nach den Berichten die Entlastung der Jahresrechnung 2022 – die wurde dann auch ohne Gegenstimme vollzogen.

So zeigte sich dann auch Bürgermeister Mayer zufrieden mit den Ergebnissen und geht mit dem Gemeinderat zuversichtlich ins neue Jahr. Einig waren sich Bürgermeister und die Gemeinderäte bei der Personalplanung für die Kindertageseinrichtung „Maria Immaculata“. Laut Kita-Zentrum St. Simpert (eine kirchliche Stiftung des Öffentlichen Rechts in Augsburg, zuständig auch für die Betreuung der Kindertageseinrichtung Balzhausen) ist stets darauf zu achten, dass mit den Arbeitszeiten der Fach- und Ergänzungskräfte der Mindestanstellungsschlüssel und die Fachkraftquote eingehalten werden. In Absprache, so Bürgermeister Mayer, mit den Verantwortlichen der Kindertageseinrichtung, ist man auch im Gemeinderat der Meinung, das Personal mit einer Erzieherin und zwei Berufspraktikanten zu ergänzen.

Lesen Sie dazu auch

Balzhauser Rat beschäftigt sich auch mit dem Thema Wasserversorgung

Zustimmung gab es auch für die 3. Änderung der Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung der Gemeinde Balzhausen: Dabei handelt es sich um das Anschluss- und Benutzungsrecht, Abnehmerpflichten, Haftung, Art und Umfang der Versorgung und Wasserzähler. Wichtig: Die Satzung zur 3. Änderung der Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung der Gemeinde Balzhausen tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Im Rahmen der weiteren Gemeinderatssitzung erhob die Gemeinde Balzhausen keine Einwendungen gegen das Entwicklungskonzept des Marktes Kirchheim. Weitere Themen aus dem Gemeinderat: Zwei Bauvorhaben zum Neubau von Einfamilienhäusern wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Ferner ging es um die Beschaffung von Ersatz- bzw. Neuspielgeräten für den Spielplatz "Am Haldenberg" sowie Auftragsvergabe der Baugrunduntersuchung Bebauungsplan „Sattelbogen Erweiterung“.