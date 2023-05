Balzhausen

Betriebserweiterung: Balzhausen steht hinter der Planung

Plus Die Betriebserweiterung einer ortsansässigen Elektrofirma beschäftigt den Gemeinderat Balzhausen seit Jahren. Aus dem Landratsamt kommen ablehnende Stimmen.

Von Josef Jäger

Zu einem spannenden Thema entwickelt sich im Gemeinderat Balzhausen die Betriebserweiterung einer ansässigen Elektrofirma im „Gewerbegebiet Anger Nord – Westlich der Staatsstraße 2025“. Seit ein paar Jahren befindet sich dieses „Projekt“ im Verfahren und beschäftigt den Gemeinderat.

Ein Sprichwort lautet: „Was lange währt, wird endlich gut!“ Ob dies allerdings für das „Gewerbegebiet Anger Nord – Westlich der Staatsstraße 2025“ in Balzhausen in absehbarer Zeit in Erfüllung geht, ist noch offen. Ausführlich erläuterte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung Gerhard Glogger vom gleichnamigen Architekturbüro den aktuellen Entwicklungsstand und eingegangene Stellungnahmen und Beschlussvorschläge.

