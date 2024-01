Bunt, bunter, noch bunter geht es zu beim Faschingsumzug in Balzhausen

Balzhausen zeigte sich am Sonntag von seiner farbenprächtigsten Seite: Tausende kamen zum großen Faschingsumzug des KC Ballustika.

Sonne, auch wenn sie sich zuvor noch etwas versteckt hatte, und dann ein strahlend blauer Himmel. Fast wie im Frühjahr, was will man mehr. Dafür war es kalt. Egal, das kann gut für die Stimmung sein – und die war phänomenal. Tausende Besucherinnen und Besucher kamen am Sonntagnachmittag zum Faschingsumzug des KC Ballustika mit rund 70 Zugnummern. In ganzen Scharen waren sie nach Balzhausen geströmt und genossen sie: eine geballte und farbenfrohe Ladung ausgelassener Fröhlichkeit.

Faschingsgruppen auch aus angrenzenden Landkreisen kamen nach Balzhausen

Balzhausen ist ja bekannt für seine Umzüge, kein Wunder, dass die teilnehmenden Gruppen nicht nur aus dem gesamten Landkreis angefahren waren, vertreten waren auch solche aus allen anderen angrenzenden Landkreisen. Voran der KC Ballustika, der sich auf seine Reise in den „Ballustika-Zauberwald“ begab, gefolgt von den Clowns, den Breitenbrunner Dorfbachfurzern, dem Hofstaat mit fröhlich winkendem und Guatsla werfendem Prinzenpaar, Prinzessin Lisa II. und Prinz Thomas I. – die ganze Mannschaft mit Ballustikanern, Hoidale und „Den Jungen“ als Schihaserl.

Faschingsumzug Balzhausen 2024 „Die Jungen“ als Ski-Haserl beim Faschingsumzug in Balzhausen. Foto: Peter Wieser

Der letzte Faschingsumzug in Balzhausen fand 2020 statt, vor der Coronazeit, umso angeheizter war die Stimmung. Pfarrer Florian Bach, überwältigt von dem Bild, das sich bot, wie er sagte, hatte die Ehre, als Erster das „Ballustika, Ballustika – Hurra, Hurra, Hurra“ von der Ehrentribüne, wo sich die Ehrengäste befanden, herabzurufen. Von dort begrüßten Ballustika-Vize Tobias Schmid und Christian Schneider die Gäste: massenweise Garden und Prinzenpaare, bunte Fußgruppen von Hexen bis zu Teufelspudeln sowie wunderschöne Motivwagen mit Eisköniginnen, Lucky Lukes oder Holzfällern.

88 Bilder Närrisch und bunt: Die besten Bilder des Faschingsumzugs des KC Ballustika Foto: Peter Wieser

Bei Letzteren handelte es sich um die Faschingsfreunde Silheim/Kadeltshofen und bei ihrem Schlachtruf war klar: „Leabrkäs ond Schwartamaga, gibt an g’scheida Faschingswaga.“ Überhaupt waren sie interessant, die ganzen Schlachtrufe, mit denen sich die Gruppen präsentierten. Und immer wieder verbreiteten sich La-Ola-Wellen unter den Besucherinnen und Besuchern. Wir haben davon auch eine Bildergalerie fotografiert, sie ist ab Sonntagabend unter mittelschwaebische-nachrichten.de zu sehen.

Faschingsumzug Balzhausen 2024 Aufstellung zum Fototermin mit den Hoidele beim Faschingsumzug in Balzhausen. Foto: Peter Wieser

Wie früher verlief der Umzug wieder beim Umspannwerk beginnend die Hauptstraße entlang und vorbei an der Kirche, bevor es dann im „Guatslaregen“ in Richtung Ziegelstadel weiterging. Einmal mehr hatte sich am Sonntag beim KC Ballustika-Faschingsumzug bestätigt: Prädikat besonders närrisch, lustig, bunt und farbenfroh.