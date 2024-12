Dankesreden für Josefa Hofmann im Gottesdienst in Balzhausen

Am zweiten Adventssonntag feierte die Kirchengemeinde Balzhausen einen Familiengottesdienst zu Ehren der unbefleckten Empfängnis Mariens, Maria Immaculata, der Namensgeberin des Kindergartens in Balzhausen. Die feierliche Gestaltung des Gottesdienstes hatten dabei die Kinder und Erzieherinnen des Kindergartens übernommen. Am Ende des Gottesdienstes wurde Josefa Hofmann als langjährige Reinigungskraft in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Hofmann hatte sich die vergangenen zehn Jahre um die Sauberkeit und Schönheit der Kirche verdient gemacht. Pfarrer Florian Bach betonte in seine Dankesrede ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Zuverlässigkeit, ohne diesen die Kirche wahrscheinlich nicht so glanzvoll erstrahlen würde. Als kleine Anerkennung wurde Hofmann ein Blumenstrauß mit drei rosafarbenen Rosen überreicht.

