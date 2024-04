Das Umspannwerk Balzhausen wird modernisiert

Plus Bauprojekte standen im Mittelpunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung in Balzhausen. Der Parkplatz des Gasthofs Lenderstuben darf erweitert werden.

Bürgermeister Daniel Mayer und der gesamte Gemeinderat Balzhausen bewilligten in der jüngsten Gemeinderatssitzung diverse Projekte. Zwei Vorhaben lagen der Gemeinde von den Lechwerken vor: Zum einen die Erneuerung des Umspannwerkes mit Neubau eines 20-kV-Schalthauses im Norden Balzhausens und der Neubau einer 20-kV-Leitung zwischen den Umspannwerken Balzhausen und Haselbach.

Von der Nachbargemeinde Aichen lag ein Änderungs- und Erweiterungs-Entwurf des Bebauungsplans "Im Unterfeld I und II" im Aichener Ortsteil Obergessertshausen vor. Da die Gemeinde Balzhausen als Nachbargemeinde am Aufstellungsverfahren beteiligt ist, wird sie zum Entwurf um eine Stellungnahme gebeten: Beschluss - die Gemeinde Balzhausen erhebt keine Einwendungen für dieses Vorhaben in Aichen-Obergessertshausen.