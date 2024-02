Der bescheidene Gelehrte Professor Johann Adam Möhler

Die Welt der Kirchenväter war Gegenstand der Forschungen von Johann Adam Möhler. Er starb mit nur 42 Jahren.

Der wohlhabende Bäcker und Gastwirt Antonin Möhler in Igersheim war nicht begeistert, als sein Sohn den Wunsch äußerte, Pfarrer zu werden. Zwar war sein Schwager Domkapitular, aber inzwischen hatte die Säkularisation der Kirche allen Besitz genommen, da schien es dem Vater für seinen 1796 geborenen Sohn Johann Adam keine erfolgversprechende Zukunft. Nichts hatte der Vater dagegen, dass Johann Adam das Gymnasium in Mergentheim besuchte. Nach dem erfolgreichen Abitur mit Bestnoten hoffte der Vater, der Sohn könnte sich entschließen, Arzt oder Jurist zu werden, aber für Johann Adam stand das Ziel fest. Er trat in das Priesterseminar in Ellwangen ein und studierte am dortigen Lyzeum, einer philosophisch-theologischen Hochschule, um sich auf den Priesterberuf vorzubereiten. 1817 wechselte er an die Universität Tübingen und konnte 1819 die Priesterweihe empfangen.

Alle Professoren bestätigten Johann Adam Möhler eine hervorragende Begabung, deshalb wurde er zum Repetenten ans Tübinger Wilhelmsstift berufen. Bereits 1822 erfolgte seien Ernennung zum Privatdozenten an der Universität. Auf Wunsch des zuständigen Ministers sollte er eine Studienreise zu allen deutschsprachigen Universitäten unternehmen, um sich einen Eindruck zu verschaffen und Anregungen für seine Lehrtätigkeit zu erhalten. Besonders beeindruckt hat ihn der protestantische Berliner Kirchenhistoriker August Neander. Die Welt der Kirchenväter wurde dann auch Gegenstand seiner Forschungen.

Schon 1823 erhielt er in Tübingen die Vertretung des Lehrstuhls für Kirchengeschichte. 1825 veröffentlichte er das Ergebnis seiner Studien mit dem Titel: „Die Einheit in der Kirche und das Prinzip des Katholizismus“. Das Buch wurde als Doktorarbeit angenommen. Es fand viel Zustimmung. Aus dem Dozenten wurde der Herr Professor. 1932 erschien ein weiteres Werk Johann Adam Möhlers mit dem Titel „Symbolik“. In ihm beschäftigte er sich mit den Bekenntnisschriften. Er vergleicht den Katholizismus mit dem Protestantismus. Dieses Buch erlebte in wenigen Jahren fünf Auflagen und führte zu vielen Diskussionen. Möhler war mit einem Schlag ein berühmter Theologe und Wissenschaftler.

Mehrere Universitäten warben um ihn, so Breslau und Bonn. Sie alle erhielten Absagen. Als jedoch München ihm einen Lehrstuhl 1835 anbot, folgte er diesem Ruf. Zuletzt warb Möhler, der umfangreiche Monographien über Anselm von Canterbury und Athanasius verfasst hatte, für die Einigung und Einheit der Christen. Dies wurde sein Vermächtnis, denn bereits am 12. April 1838 starb er mit 42 Jahren an einem Lungenleiden. Kurz zuvor hatte ihn der bayerische König Ludwig I. noch zum Domdekan von Würzburg ernannt.