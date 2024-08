Die Lichterprozession zur Blumenfeldkapelle wird wieder zum besonderen Ereignis

Traditionell fand in Balzhausen wieder die Lichterprozession zur Blumenfeldkapelle statt. Dank der sommerlichen Temperaturen am Himmelfahrtstag versammelten sich sehr viele Gläubige aus Balzhausen, der Pfarreiengemeinschaft Mindeltal und auch darüber hinaus, um von der Pfarrkirche St. Vitus mit Kerzen zur Blumenfeldkapelle zu ziehen. Feierlich begleitet wurde die Prozession durch den Musikverein Balzhausen, sowie den örtlichen Fahnenabordnungen. Die Brücke zur Blumenfeldkapelle sowie der Platz davor war wunderschön festlich mit Blumen und Kerzen ausgeschmückt und bot eine tolle Atmosphäre für die anschließende Festandacht, die vom Kirchenchor Balzhausen, sowie der Musikapelle stimmungsvoll umrahmt wurde. Der diesjährige Festprediger Pfarrer Dr. Michael Kinzl würdigte in seiner Predigt die besondere Bedeutung des Himmelfahrtstags. Zum Abschluss bedankte sich Pfarrer Florian Bach bei allen Gläubigen für die Teilnahme und den Organisatoren für die Vorbereitung dieser gelungenen Lichterprozession. (AZ)

Festprediger in Balzhausen war dieses Mal Dr. Michael Kinzl. Foto: Julia Miller