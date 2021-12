Balzhausen

Die Unterdruck-Entwässerung in Balzhausen muss saniert werden

So sieht ein intakter Kontrollschacht eines Hausanschlusses der Balzhauser Unterdruck-Abwasseranlage aus. Gesehen in der Sudetenstraße des Dorfes. Doch Balzhausen muss dringend etwas tun bei seiner Vakuum-Entwässerungsanlage. Dies wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich.

Plus Die Gemeinderäte in Balzhausen werden in der Gemeinderatssitzung über den Zustand des Leitungssystems der Entwässerung informiert, das mit Vakuum betrieben wird.

Von Karl Kleiber

In nächster Zeit kommt auf die Gemeinde Balzhausen in Sachen notwendiger energetischer Umstellung und zukunftsorientierter Erneuerungen ihrer Unterdruck-Entwässerungsanlage (UEA) einiges zu. Betroffen sind Bürger des westlichen Teiles des Dorfes sowie die Siedlung ganz im Westen des Ortes. Die aktuell dringende Sanierung der Vakuum-Anlage, die bald durchgeführt werden muss, geht auch ins Geld und soll rund 40.000 Euro kosten, war in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zu erfahren.

