Balzhausen

vor 18 Min.

Einsatz für den Frieden: Der Krieger- und Soldatenverein wird 150 Jahre alt

Plus Der Soldatenverein Balzhausen gründete sich nach dem Französisch-Preußischen Krieg und besteht bis heute. So hat er sich in 150 Jahren gewandelt.

Von Klemens Funk

Ein Jubiläum von 150 Jahren - älter als jedes Menschenleben: Der Krieger- und Soldatenverein Balzhausen feiert sein Jubiläum und eröffnet das Festwochenende mit dem Abendprogramm am Samstag, 25. Juni, um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus. Die Feierlichkeiten am Sonntag beginnen um 8.30 Uhr mit dem Fahnenzug zum Gottesdienst in der Kirche gemeinsam mit allen Vereinen. Im Anschluss wird die neue Fahne geweiht, darauf folgt das Totengedenken. Um 10 Uhr hält Bürgermeister Daniel Mayer, der die Schirmherrschaft übernommen hat, im Feuerwehrhaus die Festrede. Nach dem Festakt wird das Mittagessen serviert mit anschließendem Nachmittagskaffee, den musikalisch die Jugendkapelle Mindel/Zusam begleitet, während das Festprogramm am Samstag und Sonntag von der Musikkapelle Balzhausen untermalt wird. Die Organisation war aufwendig und die Geschichte des traditionsreichen Vereins ist bemerkenswert.

