Balzhausen

18:30 Uhr

Fasching in Balzhausen: Melissa I. und Martin II. sind gekrönt

Plus Beim Krönungsball reist der KC Ballustika von Balzhausen zum Kontinent der aufgehenden Sonne. Wie der Abend im Adlersaal ablief und wie der Fasching gefehlt hat.

Von Peter Wieser

Kein Fasching, keine Freude und kein KC Ballustika. Die Aktiven sind nämlich weg und in ganz Asien verstreut. Und das Prinzenpaar? Auch weg. Gleich nach dem 11.11. haben sie sich auf den Weg zum Kontinent der aufgehenden Sonne gemacht, um sich ihre Ballustika wieder zurückzuholen. Und weil ja ein Buddha Glück, Freude und Wissen bringen soll, soll ein solcher, am besten auch noch ein goldener, Auskunft geben, wo sich die Aktiven herumtreiben. Blöd, wenn so ein Buddha dann noch Bedingungen stellt: „Für Wissen, Glück und ein gelingendes Faschingstreiben“ muss man den auch noch an „Bauch und Glatze reiben“. Also reiben Melissa I. und Martin II. den Buddha erst einmal an Bauch und Glatze, bis sie nacheinander endlich einmarschieren: Garde, Elferrat und Showmädels, Teenies, Kindergarde und Wagenteam: Die Ballustika ist wieder vereint, dem Start in die Saison steht damit nichts mehr im Wege.

