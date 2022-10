Gast stiehlt beim Oktoberfest in Balzhausen Geldbeutel

Wie die Polizei berichtet, soll beim Fest am Freitagabend am Sportplatz Balzhausen ein Mann bestohlen worden sein. Hinweise zur Tat gibt es nicht.

In der Zeit von Freitag, 14. Oktober, 22.30 Uhr, bis Samstag, 15. Oktober, 1 Uhr, ist einem Gast des Oktoberfestes in Balzhausen die Geldbörse entwendet worden. Wie der Mann bei seiner Anzeigeerstattung angab, saßen die Gäste Rücken an Rücken bei dem Fest am Sportplatz. Er selbst bewahrte, so der Polizeibericht, die Geldbörse in der rechten Gesäßtasche seiner Hose auf.

Geldbeutel aus der Hosentasche in Balzhausen gestohlen

Der Geschädigte geht davon aus, dass einer der hinter ihm sitzenden Gäste die Geldbörse entwendete. Hinweise auf den Täter oder die Täterin gibt es bisher nicht, teilt die Polizei Krumbach mit. (AZ)