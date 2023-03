Balzhausen

12:00 Uhr

Gemeinderätin wünscht Konzept für gemeindliches Grundstück

Plus Balzhausens Gemeinderätin Michaela Leinweber stellt einen Antrag, dass die Gemeinde die Nutzung des ans Strehle-Areal angrenzenden Grundstücks weiterentwickelt.

Von Karl Kleiber

In einem offenen Brief beantragte Balzhausens Gemeinderätin Michaela Leinweber, dass der Gemeinderat ein Konzept zur Nutzung des Grundstücks, südlich angrenzend an das Strehle-Areal, erarbeitet beziehungsweise die schon zu früheren Zeiten angedachte Ideen weiterentwickelt. In der jüngsten Sitzung kam der Antrag zur Sprache und es wurde letztendlich einstimmig beschlossen, dass sich jeder der Ratsmitglieder Gedanken über die künftige Nutzung machen und diese schriftlich fixieren solle. Bei einer späteren Beratung werde man dann einen Konsens finden.

Für Balzhausens Dorfentwicklung laut Leinweber relevant

Leinweber weiter: "Ich sehe Beratung durch die Senioren-Fachstelle, die Wohnbau-Förderung und Wohnbau-Organisation des Landratsamtes als notwendig an. Auch das VG-Bauamt kann zur Erstellung eines zukunftsweisenden Wohn- und Lebensprojekts für Balzhauser Bürger involviert werden. Der Bedarf, sich des Themas nun zügig anzunehmen, ergibt sich aus der demografischen Entwicklung und dem erhöhten Fachkräfte-Mangel und dem Aspekt der weiteren Dorfentwicklung. Meiner Ansicht nach ist dieses Thema parallel zum Neubau des Kindergartens und der Erschließung eines neuen Baugebietes anzugehen, damit bei Eröffnung von Fördertöpfen und möglichen Anfragen aus der Privatwirtschaft Konzepte vorhanden sind."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen