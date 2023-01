Gemeinderat Balzhausen lehnt Antrag auf neues Baugebiet ab

Plus Ein Antrag auf ein neues Baugebiet wurde im Gemeinderat Balzhausen abgelehnt. Für eine frühzeitige Beteiligung des Landratsamtes ist ein Scoping-Papier nötig.

Der Gemeinderat Balzhausen stand bei der jüngsten Sitzung vor einer schwierigen Abstimmung: Die Mitglieder mussten über den Antrag zur Einleitung eines Bauleitplanverfahrens zur Schaffung von Baurecht beraten und entscheiden. Das Areal für ein mögliches neues Baugebiet ist die östliche Teilfläche des Flur-Stücks 1865 in der westlichen Gemarkung Balzhausen. Antragsteller ist ein Ehepaar, dem bereits 2020 vom Landratsamt Günzburg die Bauvoranfrage zur Errichtung von vier Häusern abgelehnt worden ist.