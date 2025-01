„Herz-Solo“ statt „Wasser marsch“

Wie beim Feuerwehreinsatz braucht man auch beim Schafkopfen Taktik, Teamfähigkeit und manchmal etwas Glück. Das lernten auch die 20 Teilnehmer beim Schafkopfkurs der Feuerwehr Balzhausen am vergangenen Samstag. Ziel war es, Neulingen den Spieleinstieg zu erleichtern, die Freude am Spiel zu vermitteln und diese bayrische Spieltradition weiter am Leben zu erhalten. Von den Grundlagen des Spiels bis hin zum Einzelspiel, dem „Solo“, wurden die Spielregeln anschaulich und praxisnah erklärt und vor allem ausgiebig geübt. Entsprechend positiv fiel auch das Fazit der Teilnehmer aus, und die Nachfrage nach einer Fortführung als Fortgeschrittenenkurs war sehr groß. Durchgeführt wurde Lehrgang von der „Schafkopfschule e.V.“ aus München unter der Leitung von Stefan Aldenhoven. Bekannt wurde dieser gemeinnützige Verein unter anderem durch das Schafkopf-Tutorial mit Fußballprofi Thomas Müller.

Icon Vergrößern Das Spiel wurde anschaulich erklärt und ausgiebig geübt. Foto: Feuerwehr Balzhausen Icon Schließen Schließen Das Spiel wurde anschaulich erklärt und ausgiebig geübt. Foto: Feuerwehr Balzhausen