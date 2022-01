In Balzhausen werden zahlreiche Hundetoiletten aufgestellt

Plus Balzhausen bekommt neue Hundetoiletten. Die Gemeinderäte hoffen, dass die Hundebesitzer den Tütenvorrat und das Fach für die Hinterlassenschaften nutzen.

Bei der ersten Sitzung des Gemeinderates im neuen Jahr sagte Bürgermeister Daniel Mayer vor den vollzählig anwesenden Räten, er hoffe, dass die begonnene Arbeit weiter so harmonisch verlaufe. Dann stieg er in die umfangreiche Tagesordnung ein.