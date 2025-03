Kirchenverwaltungsmitglieder wurden gewürdigt

Mit einem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Vitus in Balzhausen fand die Verabschiedung der ausgeschiedenen und die Einführung der neuen Kirchenverwaltungsmitglieder in der Pfarreiengemeinschaft Mindeltal statt. In dem gut besuchten Gottesdienst, zu dem die ehemaligen und neuen Kirchenverwaltungsmitglieder aus allen fünf Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft Mindeltal, sowie auch Pfarrgemeinderäte und weitere Besucher kamen, betonte Pfarrer Bach, wie wichtig eine Kirchenverwaltung für eine funktionierende Kirchengemeinde ist. In seiner Ansprache bedankte er sich bei den ausgeschiedenen Mitgliedern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und den ehrenamtlichen Dienst an der Gemeinschaft, den sie in den vergangenen Jahren erbracht haben. Den neuen Kirchenverwaltungsräten wünscht er viel Glück in ihren neuen Ämtern und er freut sich auf eine ebenso gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

