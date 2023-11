Balzhausen

06:00 Uhr

Lisa II. und Thomas I. – sie sind das Prinzenpaar des KC Ballustika

Plus Mit Lisa Stark und Thomas Schlögel regieren seit Samstag zwei bekannte Gesichter über Balzhausen. Beide wollen einen "unvergesslichen Fasching".

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Eine Balzhauserin und ein Mindelzeller, beide 27 Jahre alt und seit mehreren Jahren mit dem KC Ballustika verbunden, das könnte doch ein schönes Prinzenpaar abgeben. In der Tat, jetzt sind sie gekrönt – und das schon im November.

Noch gar nicht so lange her sei es gewesen, dass Präsidentin Steffi Schütz sie darauf angesprochen habe. Sie selbst habe nicht lange überlegt, verrät Lisa Stark und fügt hinzu: „Liiert sind wir nicht, aber man kennt sich halt, auch schon vor der Zeit mit dem KC Ballustika.“ Gut, Balzhausen ist ja auch nicht weit von Mindelzell weg. Nicht ganz so war das bei Thomas Schlögel: Er habe schon noch einmal eine Nacht darüber schlafen müssen. Schließlich habe man als Prinzenpaar auch seine Verpflichtungen. „Aber wenn man von der Präsidentin schon gefragt wird, dann soll das auch so sein.“ Es sei dennoch eine Herausforderung, aber man freue sich darüber, zumal man ja schon eine ganze Weile beim KC Ballustika dabei sei, sagen beide.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen