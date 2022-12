Balzhausen

Mittagsbetreuung ist für Balzhauser Grundschule ein zentrales Thema

Plus In der Sitzung des Schulverbands in Balzhausen werden wichtige Weichen gestellt. Investiert wird auch in den Glasfaser-Ausbau.

Von Karl Kleiber

Die Regelung der Mittagsbetreuung war ein wichtiges Thema bei der jüngsten Sitzung des Schulverbands Balzhausen (SVB), zu dem Aichen und Ziemetshausen gehören. Ferner wurden auch Haushaltssatzung und Haushaltsplan für 2023 einstimmig erlassen und beschlossen. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 377.400 Euro, wobei 244.600 Euro in laufenden Einnahmen und Ausgaben auf den Verwaltungshaushalt (VWH) entfallen. Der Vermögenshaushalt (Investitionen, VMH) umfasst 132.800 Euro, in dem ein Restanteil des zinslosen Darlehens von 250.000 Euro aus dem Jahr 2016 enthalten ist.

