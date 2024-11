Neuer Dirigent Benjamin Maurer setzt im Jahreskonzert Akzente

Mit neuem Schwung geht es in Balzhausen ins Jahreskonzert: Benjamin Maurer übernimmt die musikalische Leitung beim Musikverein Balzhausen.

Ein Konzert in der Adventszeit ist mittlerweile ein fester Bestandteil im Jahresprogramm des Musikvereins Balzhausen. In diesem Jahr findet das Konzert am Samstag, 7. Dezember, ab 19 Uhr in der Mehrzweckhalle Balzhausen statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Gewohnter Ort, gewohnte Zeit – neu in diesem Jahr ist der Dirigent des Musikvereins Balzhausen.

Er übernahm im September den Taktstock in Balzhausen

Benjamin Maurer übernahm im September dieses Jahres den Taktstock für rund 50 aktive Musikerinnen und Musiker. Gemeinsam wurde ein Konzertprogramm mit abwechslungsreichen Stücken zusammengestellt. Die Zuhörer erwartet von moderner Blasmusik über konzertante Oberstufenstücke bis hin zu traditioneller Blasmusik ein bunt gemischtes Programm, schreibt der Musikverein in seiner aktuellen Mitteilung.

Ein weiteres Highlight in diesem Jahr ist das 25-jährige Jubiläum der Jugendkapelle Mindel-Zusam. Die Jungmusiker aus Balzhausen und den umliegenden Gemeinden feiern ihr 25- jähriges Bestehen im Rahmen dieses Konzertes. „Freuen Sie sich auf schöne Momente gemeinsam mit den Jungmusikern des Vororchesters sowie dem Hauptorchester“, schreibt der Musikverein. Als weiteren Höhepunkt haben die Dirigenten der beiden Jugendkapellen, Theresa Mayer und Rainer Steber, ein Projektorchester aus ehemaligen Musikern der Jugendkapelle zusammengestellt. (AZ)