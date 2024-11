Pkw wird bei Unfall total demoliert

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 53-jähriger Pkw-Lenker die Staatsstraße 2025 von Kirchheim kommend in Richtung Balzhausen. Auf Höhe eines Aussiedlerhofes kam der Fahrer laut Bericht der Polizei aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kam schließlich in einem dortigen Graben zum Stehen. Hierbei stieß er noch gegen ein landwirtschaftliches Gerät, welches dort abgestellt war. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, am landwirtschaftlichen Gerät entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. (AZ)

