Polizei kontrolliert Fahrer mit mangelhaftem Gespann

Am Donnerstagabend wurde ein 27-jähriger Fahrer eines Gespanns aus Pkw und Anhänger in Balzhausen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei zeigten sich mehrere Mängel. Einerseits war ein Reifen des Anhängers bereits so stark abgefahren, dass laut Bericht der Polizei die Karkasse ersichtlich war und andererseits war das Transportgut auf dem Anhänger gänzlich ungesichert. Den Fahrer erwarten nun Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung und die Straßenverkehrszulassungsordnung. (AZ)

