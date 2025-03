Das traditionelle Preisschafkopfen der Freiwilligen Feuerwehr Balzhausen fand statt. Die Teilnehmer konnten in zwölf Partien ihr Können unter Beweis stellen. Als Sieger des Abends ging Martin Beggel aus Balzhausen hervor. Mit 110 Guten sicherte er sich den ersten Platz und erhielt dafür das Preisgeld in Höhe von 125 Euro. Neben dem Hauptpreis wurde auch eine Auszahlung von 40 Cent pro Punkt vorgenommen, wodurch sich viele Teilnehmer über einen ansehnlichen Gewinn freuen konnten. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg, dies zeigte sich auch an einigen geselligen Partien im Anschluss an den Wettbewerb. Die Freiwillige Feuerwehr Balzhausen bedankt sich bei allen Teilnehmern und Helfern und freut sich bereits auf das nächste Preisschafkopfen.

