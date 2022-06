Balzhausen

12:30 Uhr

Seit 150 Jahren gibt es in den Krieger- und Soldatenverein

Plus Eine Traumveranstaltung bei Kaiserwetter war das Fest zum 150-jährigen Bestehen des Krieger- und Soldatenvereins Balzhausen. Was an zwei Tagen geboten war.

Von Manuela Rapp

"Traumveranstaltung bei Kaiserwetter", so bringt Herbert Scheffler das 150-jährige Jubiläum des Krieger- und Soldatenvereins Balzhausen auf den Punkt. An zwei Tagen haben die über 170 Mitglieder und ihre Gäste ihren Ehrentag gefeiert: Zur Einstimmung sozusagen war am Samstagabend ein gemütliches Beisammensein mit der örtlichen Musikkapelle angesagt, am Sonntag dann der feierliche Höhepunkt mit Festzug, Fahnenweihe, Gedenken am Kriegerdenkmal und Ansprachen der Festgäste. "Für uns war es eine Riesensache, so ein Fest zu bewältigen", lobt der Vorsitzende alle Beteiligten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .