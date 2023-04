Balzhausen/Thannhausen

18:00 Uhr

So prägt das Balzhauser Büro Glogger die Architektur in der Region

Plus Das Architekturbüro Glogger hat in 40 Jahren rund 1300 Projekte realisiert. Beim Thomas-Wechs-Preis kam eines ihrer Projekte in die engere Wahl.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Das Gespräch im Balzhauser Architekturbüro Glogger, es ist auch so etwas wie eine Zeitreise zurück in die späten 1970er-Jahre. Gerhard Glogger erinnert sich an die Anfänge seines Büros. "Meine Eltern haben 1978 mit der Landwirtschaft aufgehört". 1983 wurde in diesem Bereich sein Architekturbüro eingerichtet, 1989 das ehemalige Stallgebäude umgebaut. In 40 Jahren hat der 67-jährige Glogger so manches bedeutende Projekt auf den Weg gebracht. Mittlerweile sind seine Söhne Lukas, 30, und Jonas, 23, im Büro aktiv. Bei der Verleihung des Thomas-Wechs-Preises kam ein Projekt von Glogger Architekten in die "engere Wahl". Die Ausstellung zum Thomas-Wechs-Preis ist ab dem kommenden Donnerstag, 20. April, am Thannhauser Rathaus zu sehen.

Die Planung von Glogger Architekten für das "Hexenhaus" (Gasthauserweiterung in Schießen) wurde jetzt ausgezeichnet. Foto: Glogger Architekten

Gerhard Glogger ist vielen als langjähriger Balzhauser Bürgermeister (von 1996 bis 2014) bekannt. Sein Heimatort blieb über die Jahrzehnte hinweg sein Lebensfixpunkt. Er studierte in Augsburg Architektur, arbeitete ab 1979 in einem Gersthofer Planungsbüro, bald in führender Position. Doch auch in dieser Zeit blieb der Draht zu seiner Heimatgemeinde eng. Hier richtete er schließlich sein Architekturbüro ein, mit dem er bis heute erfolgreich ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen