Unbekannter schießt auf Katze in Balzhausen

In einer Tierklinik wurde als Ursache für das Leiden eines Katers aus Balzhausen ein Projektil aus einem Luftgewehr festgestellt. Die Polizei ermittelt.

Im Zeitraum vom Dienstag, 11. Januar, gegen 20 Uhr, bis Mittwoch, 12. Januar, gegen 18 Uhr, wurde der rote "Deutsch-Kurzhaar"-Kater einer Besitzerin aus Balzhausen durch ein Projektil aus einem Luftgewehr angeschossen. Das bestätigte die Untersuchung des Tieres in einer Tierklinik, berichtet die Polizei. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum bislang unbekannten Täter erbringen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Nummer 08282/9050 zu melden.

Tierarzt entdeckt Luftgewehr-Projektil bei Balzhauser Kater

Ein Facebook-Post des Tierschutzvereins Thannhausen "Wir fürs Tier" meldet, dass die Röntgenaufnahme in der Tierklinik zeigte, dass ein Projektil in der Hüfte steckte. Außerdem meldet der Verein, dass im Gebiet zwischen Kirche und Kindergarten in Balzhausen, also rund um die Krumbacher Straße, mehrere Katzen, die sich in der Obhut von Menschen befanden, verschwunden sind. Die Tierschützer vermuten einen Zusammenhang zwischen dem Tier mit der Schussverletzung und den verschwundenen Tieren. Sie könnten durch Schüsse nicht nur verletzt, sondern getötet worden sein. Auch der Tierschutzverein bittet, Hinweise an die Polizei zu geben, falls man zu dieser Thematik etwas wisse. Andere Facebook-Nutzer kommentierten die Meldung bereits traurig beziehungsweise erbost.