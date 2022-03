Balzhausen

Unbekannter stiehlt Motorsäge in Balzhausen

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Aussagen zum Diebstahl einer Motorsäge in Balzhausen machen können.

Ein Mann hat seine Motorsäge in Balzhausen in der Nähe des Sportplatzes vergessen und sie am nächsten Tag nicht wiedergefunden.

Eine unbekannte Person hat an einem Feldweg beim Sportplatz in Balzhausen die Motorsäge eines 57-Jährigen gestohlen. Am Freitagmittag gegen 11 Uhr hatte der Mann seine Husqvarna Motorsäge dort vergessen. Motorsäge in Balzhausen ist am nächsten Morgen verschwunden Als er am Samstagmorgen gegen 8 Uhr zurückkam, war die Motorsäge nicht mehr da. Die Polizeiinspektion Krumbach bittet Zeugen telefonisch unter 08282/9050 um Hinweise. (AZ)

