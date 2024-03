Balzhausen

vor 47 Min.

Verwirrung in Balzhausen: Ist ein Neubau der Grundschule geplant?

Plus Der Gemeinderat Balzhausen befasst sich in einem Tagesordnungspunkt mit einem Thema aus den 90er-Jahren. Bürgermeister Mayer räumt Irritationen aus dem Weg.

Von Josef Jäger

In Balzhausen gibt es keinen Neubau der Grundschule: In der Ankündigung zur öffentlichen Gemeinderatssitzung lautete ein Tagesordnungspunkt „Zweckvereinbarung über den Bau einer neuen Grundschule in Balzhausen: Neufassung mit Änderungen“. Dies führte bei einem Teil der Bevölkerung, vor allem in den betreffenden Gemeinden des Balzhauser Schulverbandes und bei Leserinnen und Lesern für Irritationen. Bürgermeister Daniel Mayer klärte nun den Gemeinderat und die Anwesenden auf, dass es sich dabei um keinen Neubau der Balzhauser Grundschule handelt, sondern um eine Zweckvereinbarung vom Juli 1990 zwischen der Gemeinde Balzhausen und dem Schulverband Balzhausen. Sie wurde über Jahre stets aktualisiert und ergänzt und läuft unter dem Arbeitstitel „Bau einer neuen Grundschule“ weiter.

"Bau einer neuen Grundschule" in Balzhausen stellt sich als Posse heraus

Verschiedene Satzungsteile wurden angepasst. So waren unter anderem Änderungen erforderlich, da die Gemeinde Balzhausen seit dem laufenden Jahr sämtliche laufende Kosten, Instandhaltung und Instandsetzung für die Rasen- und Verkehrsflächen übernimmt. Im Gegenzug wird die freiwillige Leistung der Gemeinde in Höhe von jährlich 1.500 Euro gestrichen.

