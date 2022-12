Viel Neues beim Jahreskonzert des Musikvereins Balzhausen

Nach zwei Jahren Pause begeistern der Musikverein Balzhausen und die Jugendkapelle Mindel-Zusam beim Jahreskonzert.

Nach zwei Jahren Pause fand nun das Jahreskonzert des Musikvereins Balzhausen statt. Der Abend in der Mehrzweckhalle wurde von der Jugendkapelle Mindel-Zusam eröffnet. Das hat Tradition in Balzhausen und bietet den Jungmusikern die Möglichkeit, sich musikalisch zu präsentieren und für die Ehrungen für bestandene Bläserabzeichen des ASM. Unter der Leitung von Rainer Steber holten sie die Zuhörer mit dem Konzertmarsch "Beim Dämmerschoppen" vom Alexander Pfluger musikalisch ab. Nach diesem klassischen Auftakt gelang es den jungen Musikerinnen und Musikern, mit der ruhevollen Melodie des Chansons "Nostalgia" vom französischen Komponisten Christian Bouthier die Sehnsucht auf mehr zu wecken. Es folgte das Stück "Eye of the Tiger" (arr. Jonnie Vinson), dessen mitreißende Rhythmusfigur vielen aus dem Film Rocky III bekannt ist.

Mit den sanften, friedvollen Klängen des Stücks "Heal the World" von Michael Jackson in der Bearbeitung von Ron Sebregts konnte die Jugendkapelle anschließend den Wunsch, die Welt zu heilen, überzeugend vermitteln. Danach freuten sich Kerstin Jakob und Martin Hönle aus der Vorstandschaft der Jugendkapelle Mindel-Zusam darüber, dass sie wieder zahlreichen Nachwuchsmusikanten die Urkunden und Anstecknadeln über die bestandenen Bläserabzeichen in Bronze und Silber überreichen konnten. Zum Abschluss verzauberte die Jugendkapelle das Publikum noch mit dem lieblichen Stück "Cinderella's Dance" von Karel Svoboda.

Premiere für Maximilian Menz beim Musikverein Balzhausen

Anschließend startete der Musikverein Balzhausen in sein Konzert, das heuer unter dem Motto "Missionen. Visionen. Emotionen" stand und einiges Neues zu bieten hatte. Dies war zunächst, dass Maximilian Menz, der bereits 2019 beim letzten Jahreskonzert den Taktstock beim Musikverein Balzhausen übernommen hatte, erstmals als musikalischer Leiter der Kapelle fungierte. Da die Kapelle aus 49 Musikerinnen und Musikern bestand und der Musikverein in neues Schlagwerk investiert hatte, reichte an diesem Abend erstmals die Bühne in der Mehrzweckhalle nicht aus, sodass zusätzliche Podeste aufgebaut wurden.

Durch die unterschiedlichen Sitzhöhen der Musikanten bot sich den Zuhörer auch optisch ein stimmiges Bild. Nach einer kurzen Ansprache von Lisa Wank, der Vorständin des Musikvereins, eröffnete der Musikverein mit dem Stück "Cassiopeia" von Komponist Carlos Marques, bei dem die Wechsel aus sanften, melodischen Passagen und markanten, prägnant gespielten Stellen die Zuhörer ein erstes Mal emotional einfing. Auch bei "Schmelzende Riesen" (Armin Kofler) gab es etwas Neues, denn die langjährige Aktive des Vereins Theresa Mayer, die in diesem Jahr die Dirigentenausbildung des ASM sehr erfolgreich absolviert hatte, dirigierte dieses konzertante Stück. Weiter ging die musikalische Reise mit einem Klassiker der Musikgeschichte, der Emotion pur verspricht: "Music" von John Miles (arr. Philip Sparke).

Besondere Überraschung für das Publikum in Balzhausen

Nach der Pause startete der zweite Teil des Konzerts mit einem Stück, das einige Überraschungen für das Publikum bereithielt: "Visions" von Stefan Kurzo und Mario Bürki. Mitten im Stück wurde es dunkel in der Mehrzweckhalle, die Musikanten verließen, begleitet von einem Solo der Schlag- und Percussioninstrumente, ihre Plätze und versetzten die Zuschauer durch einen mantraartigen Gesang, begleitet von Trommelschlägen und Solopassagen einzelner Musiker, in eine besondere Stimmung.

Lesen Sie dazu auch

Anschließend präsentierte die Kapelle das Stück "Time" von Hans Zimmer (arr. Geoff Kingston und Ian Macpherson), das von seiner Ruhe und dem teils atmosphärischen Klang lebt. Ein Gefühl von Leichtigkeit vermittelte im Anschluss die Konzertpolka "Sternengucker" von Thomas Asanger. Zum Abschluss des Konzerts wurde das Thema des Abends "Missionen. Visionen. Emotionen" in der Komposition "Symphonic Marches" von John Williams (arr. Maurice Hamers) nochmals eindrucksvoll transportiert, denn das Medley enthält neben den Hauptthemen der bekannten Filme "Indiana Jones" und "Star Wars" auch die "Olympic Fanfare". Am Ende des abwechslungsreichen und kurzweiligen Konzertabends stand der Dank von Vorständin Lisa Wank und ihrem Kollegen Stefan Gaßner an alle. Als Dankeschön an die Zuhörer spielte die Blaskapelle als Zugabe noch die Polka "Sorgenbrecher" von Norbert Gälle. (AZ)